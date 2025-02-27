بالتفصيل.. مواعيد مباريات «الجولة الخامسة» من إياب الدوري الممتاز

يلتقي مساء اليوم في قمة مباريات الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز للمجموعة الثانية فريق “الأهلي بنغازي”، المتصدر للمجموعة 28 نقطة على ملعب مدينة درنة البلدي، تمام الثالثة مساء فريق “الهلال” وصيف المجموعة 27 نقطة.

وبحسب وكالة “وال”، “في نفس التوقيت، يستضيف فريق “الأندلس” صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، فريق “البرانس” الذي يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط، على ملعبه بمدينة أمساعد”.

ووفق الوكالة، “يلتقي فريق “أبي” الأشهر ـ في المجموعة الرابعةـ الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، مع فريق “الملعب الليبي” صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة، في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب النهر الصناعي”.

وبحسب الوكالة، “يشهد ملعب مدينة الخمس مواجهة بين فريق الخمس الذي يمتلك 10 نقاط، وفريق أساريا الزاوية صاحب المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط”.