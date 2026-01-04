بالتقصيل.. أمريكا تكشف تفاصيل عملية «العزم المطلق» لاعتقال مادورو وزوجته

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية عن تفاصيل العملية العسكرية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات وتصدير الكوكايين، في عملية أُطلق عليها اسم “العزم المطلق” (Operation Absolute Resolve).

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية استغرقت أشهرًا من التخطيط والمراقبة الدقيقة لتحركات مادورو، شملت أماكن إقامته، تنقلاته اليومية، طعامه، ملابسه وحتى الحيوانات الأليفة التي يربيها، وقد أنشأت القوات الأمريكية نموذجًا مطابقًا لمقر مادورو لإجراء تدريبات دقيقة قبل تنفيذ العملية.

التنفيذ العسكري

أقلعت أكثر من 150 طائرة أمريكية من قواعد برية وبحرية، تشمل مقاتلات، قاذفات، طائرات استطلاع، مسيرات، ومروحيات.

تحركت المروحيات على ارتفاع منخفض فوق سطح الماء لتجنب الرصد، مع تعطيل الدفاعات الجوية الفنزويلية مؤقتًا وقطع التيار الكهربائي عن العاصمة لضمان عنصر المفاجأة.

بدأت الانفجارات في كراكاس قبل الساعة الثانية فجر السبت، واستهدفت الدفاعات الجوية لتمكين المروحيات من بلوغ هدفها، وتم السيطرة على مجمع مادورو خلال أقل من 30 دقيقة.

أصيب اثنان من الجنود الأمريكيين بجروح طفيفة، ولم تُسجل أي خسائر أخرى بين القوات الأمريكية.

اعتقال مادورو وزوجته

استسلم مادورو وزوجته دون مقاومة، وتم وضعهما تحت الاحتجاز من قبل وزارة العدل الأمريكية.

نُقلا أولًا إلى السفينة الحربية يو إس إس إيوو جيما ، ثم إلى طائرة هبطت في قاعدة ستيوارت الجوية للحرس الوطني في نيويورك، قبل نقلهما إلى مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين.

نشر ترامب صورًا لمادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين، لكنه حذفها لاحقًا.

سياق العملية

وصف ترامب العملية بأنها “ضربة عسكرية واسعة النطاق خالية من الأخطاء”، مشيرًا إلى أن مجمع مادورو كان مزودًا بأبواب فولاذية ومساحة آمنة محاطة بالفولاذ، لكنها لم تُستخدم.

العملية جاءت بعد تصاعد التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة بسبب اتهامات لمادورو تتعلق بالمخدرات والأسلحة.