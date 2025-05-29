بالتنسيق مع النيابة.. وزارة الدفاع تُنهي تجاوزاً أمنياً أمام مؤسسة النفط

أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أنها تابعت بشكل مباشر وميداني الحادثة التي وقعت عند مدخل المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات الفورية اللازمة بالتنسيق مع النيابة العامة، ما أسفر عن توقيف العناصر المعنية وتسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، وضمن جهودها الرامية إلى حماية المؤسسات السيادية والتصدي لأي تجاوزات أو تهديدات قد تمس أمن الدولة أو سلامة المواطنين.

وجددت وزارة الدفاع تأكيدها على الالتزام الكامل بدعم سلطة القانون والعمل بالتنسيق مع الجهات القضائية لاستكمال المسار العدلي، مشددة على أن أمن واستقرار مؤسسات الدولة يمثل أولوية وطنية لن يُسمح بالمساس بها.