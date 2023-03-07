بالرغم من الجدل حوله.. «المشري»: الإرادة السياسية تقف مع التعديل الدستوري الـ13

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن الإرادة السياسية للمجلس تقف مع التعديل الدستوري الـ13، وإنهم لاحظوا وجود محاولات لعرقلة جلسات المجلس.

وأوضح المشري خلال مؤتمر صحفي أنّ المجلس لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي عبد الله حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية مواءمتها مع التعديل الدستوري الـ13.

وتابع المشري أنّه لا توجد أي ضمانات لنجاح التعديل الدستوري الـ13، أو مبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أيضا، وأنّ المجلسين لم يستطيعا الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

واعتبر المشري أنّه إذا لم يتم الفصل في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فإنّ حالة الانسداد السياسي ستستمر ولن تحل، معتبرا أنّ مجلس النواب يحاول القفز ليكون سلطة تشريعية مطلقة، إلا أنه سلطة مقيدة بالاتفاق السياسي.

وأشار المشري إلى أنّه لا يمكن لحكومة تسيطر على منطقة جغرافية معينة إجراء الانتخابات، وأنّ البعثة تتفق معهم على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات.

ودعا المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى عدم الترشح للانتخابات القادمة، والوفاء بتعهده السابق في ملتقى الحوار، مشيرا إلى احتمالية وضع نص ملزم في القوانين الانتخابية يمنع الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي من الترشح في الانتخابات القادمة.