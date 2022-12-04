بالرغم من تكرار طلبها.. بعثة تقصي الحقائق لم تتحصل على الموافقة لزيارة سبها

أعلنت الأمم المتحدة أنّ بعثتها لتقصي الحقائق مهمتها الاستقصائية الخامسة إلى ليبيا، وهي زيارة ميدانية موسعة إلى طرابلس التي جرت في الفترة من 20 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

وذكرت الأمم المتحدة أنّ المحققون أجروا مقابلات مع الشهود ومنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق الإنسان، كما أجروا تحقيقات ميدانية والتقوا بالسلطات المحلية في البلاد.

وقالت الأمم المتحدة أنّ بعثتها تواصل طلبها بالوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز للتحقيق في الانتهاكات المزعومة، مشيرا إلى أنّها لم تُمنح فرصة هذا الوصول حتى الآن.

وتابعت الأمم المتحدة أنّ بعثتها لم تتحصل على إذنًا من السلطات المحلية لزيارة مدينة سبها، على الرغم من الطلبات المتكررة، مؤكدة مواصلتها عملها في ليبيا، وأنّها ستقدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جلسته في مارس 2023.