بالرغم من توثيقه بالعلامة الزرقاء.. حكومتنا تُعلن اختراق حساب «المنقوش» عبر تويتر

قالت منصة حكومتنا التابعة لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إنّ الحساب الرسمي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والموثق بالعلامة الزرقاء، قد تعرض لخرق أمني، وأنّ الفرق الفنية تعمل على استرجاع الحساب.

ونشر حساب المنقوش عبر تويتر بيان استنكار بشأن تصريحات رئيس الحكومة الدبيبة بخصوص تسليم المواطن أبو عجيلة المريمي معتبرا إيّاها لاتمثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

وبحسب المنشور على تويتر قالت المنقوش بأنّه لا علاقة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحادثة اختطاف أبو عجيلة المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية ونعتبر هذا الفعل منافٍ للقيم الإنسانية

ودعت التغريدة النائب العام والجهات المعنية إلى التعجيل في إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن المتورطين في عملية اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أنّ حساب الوزارة الرسمي على منصة تويتر تعرض لخلل فني، وأنّ كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية.