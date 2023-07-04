بالرغم من تورطه وأبنائه في انتهاكات جسيمة..«حفتر»: نحن ندافع عن الديمقراطية

قال خليفة حفتر إنّه ملتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفا: «جيشنا أصبح متقدم على جيوش دول مستقرة».

وطالب حفتر يطالب خلال كلمة له، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تكون قادرة على «إدارة المال العام بطريقة عادلة»، وأنّه يجب تشكيل اللجنة خلال المدة القليلة القادمة، ملمّحا أنّه سيقفل النفط.

وذكر حفتر أنّ اللجنة العليا تمنح فترة زمنية إلى أغسطس القادم لإنجاز مهامها، معتبرا أنّ الحاجة أصبحت ملحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل.

وأضاف خليفة حفتر «جيشنا هو المدافع عن حلم بناء دولة ليبيا الديمقراطية الموحدة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله»، فين حين أثبتت تقارير حقوقية تورطه وأبنائه في عمليات قمع وفساد.