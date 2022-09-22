بالرغم من حكم الإعدام.. وزيرة العدل في حكومة «الدبيبة» تأمر بالإفراج على «منصور ضو»

قال مكتب المدعي العام العسكري إنّ وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية أمرت بالإفراج الصحي لصالح القيادي في النظام السابق منصور ضو. «»

وذكر مكتب المدعي العام العسكري أنّ منصور ضوؤ صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات مصراتة وتم إيداعه بالسجن العسكري بإعتبار المحكوم عسكرياً.

وأوضح مكتب المدعي العام العسكري إلى أنّه جرى إحالة الأمر إلى مدير إدارة الشرطة العسكرية ليتصرف وفق القوانين و اللوائح، وأنّه لا علاقة للمدعي العام بالإفراج، لا من قريب ولا من بعيد.

وشغل منصور ضو منصب رئيس الأمن المكلف بحماية معمر القذافي، كما كان رئيسًا لـ «الحرس الشعبي»، واعتُقل في سرت يوم 20 أكتوبر العام 2011، ثم احتُجز في مدينة مصراتة حيث جرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه.