بالرغم من هدنة العيد.. المعارك تحتدم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

يشهد السودان ثاني عيد الفطر المبارك احتدام المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين والتي كان مفترضا أن تستمر أول 3 أيام من عيد الفطر.

وذكرت وسائل إعلام أنّه سُمع دوي انفجارات وتصاعد دخان كثيف بعد سقوط قذائف في منطقة حلة حمد قبالة القصر الجمهوري، إلى جانب توالي الانفجارات في حلة حمد وخوجلي شمال القصر الرئاسي، وتحليق للطيران الحربي في سماء الخرطوم.

من جهتها، قالت نقابة الأطباء السودانية إنّ الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح في البلاد.

وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، ووقف «الصراع الدموي» للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تبادلا الاتهامات بخرق هدنة العيد منذ دخولها حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، وسط تضارب الأنباء بشأن السيطرة على بعض المواقع في الخرطوم.