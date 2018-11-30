بالزي الوطني.. العوامي يُعتمَد سفيرًا لليبيا لدى مملكة هولندا

استقبل ملك مملكة هولندا “وليم ڤيليم الكساندر”، الأربعاء، السفير “مرعي العوامي” في قصر “بلس نورداين” بلاهاي، حيث قدم العوامي أوراق اعتماده إلى الملك كسفير لدولة ليبيا.
وتناول سفير ليبيا، مع الملك ڨيليم سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تمنى الملك التوفيق والنجاح للسفير فى مهامه الجديدة، وحمّله تحياته للشعب الليبي.
قمة التخلف و الجهل و تلبداوة. هذا المتخلف لو لبس لباس اوربي افضل من هالشرموله. و الله. و الله هذه الهدافين ليست زي الليبي الرسمي. هذا الزي ينفع في الكشك. ليبيا شوهوها كمشة عملاء مخانب و جهله