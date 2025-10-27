بالشراكة مع «الصحة العالمية».. ليبيا تطلق الاستراتيجية الوطنية لـ«الصحة النفسية»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن انطلاق العمل بالاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في ليبيا، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية، وبحضور وكيل عام الوزارة المكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، وممثل المنظمة ورئيس بعثتها في ليبيا الدكتور أحمد زويتن.

وشهد حفل الإطلاق حضور مدير عام مركز طب الطوارئ والدعم الدكتور طارق الهمشري، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة والجهات التابعة لها، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتخللت الفعالية جلسات نقاشية بين الخبراء والمختصين في مجال الصحة النفسية من مختلف المدن الليبية، تم خلالها عرض آلية تنفيذ الاستراتيجية والركائز الأساسية لمراحل العمل المقبلة، بما في ذلك تطوير خدمات الدعم النفسي، ودمج الرعاية النفسية ضمن منظومة الرعاية الصحية الأولية، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لإطلاق إطار تنسيق التعاون في القطاع الصحي الذي أعلن عنه يوم أمس، وتهدف إلى توحيد جهود الشركاء المحليين والدوليين تحت قيادة وزارة الصحة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين البرامج والمشروعات الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع الفئات، ويعزز التوازن بين الصحة الجسدية والنفسية في ليبيا.