بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني.. وزارة التربية تبدأ تنفيذ مبادرة «تجويد تعليم اللغة الإنجليزية»

في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون بين وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الثقافي البريطاني، وبدعم مباشر من رئاسة الوزراء، عقد بمقر المركز العام للتدريب وتطوير التعليم اجتماع موسّع ضم ممثلين عن الطرفين لوضع الترتيبات التنفيذية لمبادرة تجويد تعليم اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية.

وترأس الاجتماع مدير عام المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد إبراهيم غومة، بحضور كل من أمينة سليمان الشيباني وإيمان العجيلي وعبدالله الشيباني عن المجلس الثقافي البريطاني، فيما مثل المركز العام كل من مدير إدارة شؤون التدريب إبراهيم الفرجاني، ومدير مكتب الإعلام والاتصال نجلاء الترهوني، ومدير مكتب المعلومات والتوثيق المكلف أريج ماركين.

وجاء هذا الاجتماع بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم، وضمن متابعة تنفيذ المبادرة الوطنية التي تم توقيع اتفاقيتها يوم أمس 14 يوليو 2025، بإشراف رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة، وبحضور وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسفير البريطاني لدى ليبيا.

وتهدف المبادرة، بدعم من رئاسة الوزراء، إلى رفع جودة وكفاءة التعليم بما يتماشى مع المعايير الدولية، عبر تحسين مستوى تعليم اللغة الإنجليزية من خلال مراجعة وتحديث المناهج والمقررات بما يتناسب مع احتياجات الطلبة وسوق العمل.

كما تسعى المبادرة إلى دعم المعلمين عبر تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تحت إشراف خبراء معتمدين وباستخدام أحدث الأساليب التعليمية المعتمدة عالميًا.

وسيتم الإعلان غدًا عن رابط التسجيل الإلكتروني للمبادرة لتمكين المعنيين من التسجيل والمشاركة.