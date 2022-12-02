بالصواريخ الموجّهة.. اللواء 444 قتال يستهدف شاحنات تهريب الوقود قرب الحدود

أعلن اللواء 444 قتال استهدف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة، كانت سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية الجنوبية.

وقال اللواء 444 قتال إنّ هذه العمليات المكثفة تأتي لردع العصابات الإجرامية الّتي تتاجر بقوت الليبيين، والتي لا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها عديد من مناطق الجنوب منذ مدّة طويلة بعدم توفر الوقود.

وأكد اللواء 444 قتال استمرار عملياته القتالية لقطع خطوط التهريب وهدم صروحِ الجريمة ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون، وفقا لقوله.

وأشار اللواء 444 قتال إلى استمرار معاناتهم التي يمرون بها، جراء نقص كبير في الإمكانيات اللازمة من التموين والإحتياجات اليومية.