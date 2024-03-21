بالصور.. إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات هذا العام

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن إحباط عملية تهريب هي الأكبر من نوعها هذا العام، بعد عملية خاطفة، تم من خلالها ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تم ضبط كمية من الحشيش بقيمة مالية تتجاوز 10 ملايين دينار ليبي قبل دخولها إلى العاصمة طرابلس.

وفي التفاصيل، أوضح جهاز الردع أن عملية الاستهداف أطاحت بهذه الخلية التي انتقلت من شرق البلاد إلى أن ضبطت بمدينة ترهونة في حالة تلبس أثناء نقل كميات من المخدرات من نوع “حشيش” بلغت كميتها تقريباً أكثر من 1000 كيلو جرام، كانت مخبئة بشكل محكم داخل شاحنة مخصصة لنقل المواد الغذائية بها كمية من صناديق زيت الطهي غير صالح للاستعمال البشري.

كما اعترف عناصر الخلية المقبوض عليهم استدلالاً عن نيتهم نقل هذه المخدرات نحو العاصمة طرابلس قادمة من مدينة طبرق شرق البلاد، قبل أن يتم اعتراضها وضبطتها من قبل عناصر الجهاز.

‏‎ونوه جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بأنه سيقوم بنشر اعترافات هذه الخلية تباعاً خلال الأيام القادمة.

الـــرَدَعْ يضبط كمية من الحشيش بقيمةٍ مالية تتجاوز 10 ملايين دينار ليبي قبل دخولها للعاصمة. ‏‎مواصلةً للجهود… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الأربعاء، ٢٠ مارس ٢٠٢٤