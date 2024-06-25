بالصور.. إغلاق مطعم شاورما في طرابلس لعدم مطابقته للمواصفات

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، قفل فروع محل ومعمل “شاورما ريم” لعدم مطابقته للمواصفات وإضراره بصحة المستهلك.

جاء ذلك عقب جولة تفتيشية قامت بها وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية سوق الجمعة رفقة مكتب التحري وجمع المعلومات بالحرس البلدي.

وبحسب ما أفادت الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، فقد اتضح وجود المخالفات الآتية:

النظافة العامة تحتاج إلى اهتمام

العمالة بدون شهادات صحية

خلط بين أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء و الصوصات في الثلاجة وهذا يزيد في سرعة انتشار البكتيريا

وجود تابل جاهزة تنبهت منها رواح كريهة

اللحوم المجمدة بها تغير في اللون هذا أحد علامات الفساد

طريقة فك اللحوم لا تطابق المواصفات الصحية

وجود مخلل فاسد في المعمل

وجود قشطة ظاهر عليها علامات الفساد

هذا وتم قفل المطعم بالشمع الأحمر وإحالة العاملين إلى نيابة النظام العام.

الدهماني – السياحية ؛ قفل فروع محل و معمل #شاورما_الريم لعدم مطابقته للمواصفات و اضراره بصحة المستهلك. وحدة الرقابة… تم النشر بواسطة ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٥ يونيو ٢٠٢٤