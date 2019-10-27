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بالصور.. إليسا تُشارك المتظاهرين احتجاجاتهم وتُحذر من تشويه صورة الحراك

عين ليبيا | آخر تحديث: 27 أكتوبر 2019 - 09:28
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يُشارك اللبنانيون لليوم الحادي عشر على التوالي في احتجاجات ضخمة ضد النخب السياسية المتهمة بالفساد. [إنترنت]
عبّرت الفنانة اللبنانية إليسا خلال تصريحات صحفية عن فخرها بشعبها اللبناني الذي تخطى كل الحدود الطائفية وتوحد في الاحتجاجات التي خرجت بسبب الجوع.

وأكدت إليسا أثناء حضورها تظاهرة في العاصمة اللبنانية بيروت أن شعب لبنان قد تعب، وخرج من كل المناطق اللبنانية، بعدما أوصله سياسيو البلد إلى الجوع.

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كما اعتبرت أن الذين يحاولون الإيحاء بأن المحتجين يتلقون تمويلاً يريدون تشويه الحراك.

هذا ويُشارك اللبنانيون لليوم الحادي عشر على التوالي في احتجاجات ضخمة ضد النخب السياسية المتهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة.

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