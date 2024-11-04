بالصور.. استخراج 13 جثماناً من مقبرة جماعية بتاجوراء

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الاثنين، استخراج 13 جثماناً من مقبرة جماعية جرى اكتشافها في وقت سابق بمنطقة بئر الأسطى ميلاد في تاجوراء.

وأفادت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن جرى الكشف على الجثامين وأخذ عينات من عدد منها، وذلك بالتعاون بين إدارتي البحث عن الرفات والطب الشرعي بالهيئة.

ونوهت هيئة المفقودية بأن إدارة المختبرات تعمل على العينات المأخوذة لتحليلها عبر الحمض النووي DNA ومطابقتها مع قاعدة البيانات المسجلة لدى الهيئة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عزمها على مواصلة جهودها الحثيثة للكشف عن مصير المفقودين وتقديم الدعم لذويهم.