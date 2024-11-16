بالصور.. استمرار توافد الناخبين على المراكز للإدلاء بأصواتهم

يستمر توافد الناخبين والناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات المجالس البلدية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم، عن “فتح جميع مراكز الاقتراع هذا اليوم 16 نوفمبر 2024، لبدء عملية الاقتراع لانتخاب المجالس البلدية المجموعة الأولى”.

وقالت المفوضية: “تبدأ عملية التصويت من الساعة 9 صباحاً وتنتهي عند 6 مساءً، وعلى كل ناخب وناخبة أن يحضر معه مستند إثبات هوية وبطاقة ( ناخب ) الخاصة بانتخابات المجالس البلدية”.

#متابعات استمرار توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. حيث فتحت المراكز على تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء. #اختيار_مجلس_بلديتك_هو_مسؤوليتك #شارك_وخليك_إيجابي تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤

#متابعات توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. حيث فتحت المراكز على تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء. #اختيار_مجلس_بلديتك_هو_مسؤوليتك #شارك_وخليك_إيجابي تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في السبت، ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤