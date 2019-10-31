بالصور.. الجيش الأمريكي ينشر لقطات من عملية استهداف البغدادي

قام الجيش الأمريكي مؤخراً بنشر اللقطات الأولى للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي شمالي سوريا.

حيث أوضح الفيديو جنوداً يُطلقون النار على عناصر مسلحة على الأرض أثناء توجههم نحو المجمع الذي كان يختبئ فيه البغدادي قبل أن ينتشر عناصر الجيش الأمريكي على الأرض ويقتحموا المبنى.

هذا وانسحب البغدادي نحو نفق في مقر الإقامة ثم فجر سترة ناسفة كان يرتديها، وبعد انتهاء الهجوم تم تدمير المبني بالكامل بواسطة المتفجرات.

من جهته قال قائد القيادة المركزية العسكرية الأمريكية كينيث ماكينزي:

“الموقع بدا بعد تدميره كساحة للسيارات بها حفر ضخمة، هناك طفلين قتلا في النفق مع البغدادي وليس ثلاثة كما أُعلن سابقاً”.

وأضاف ماكينزي:

“لقد زحف البغدادي نحو النفق بينما بقي بقية المسلحين على الأرض وعندما دخل النفق مع طفلين صغيرين قام بتفجير نفسه ويمكنكم أن تعرفوا أي نوع من الرجال كان بناء على ذلك”.

هذا وذكر ماكينزي أن 4 نساء كن يرتدين سترات ناسفة ورجلاً آخر قد قتلوا داخل المبنى، كما أن عدداً غير معروف من المسلحين لقوا حتفهم بعد إطلاق النار على طائرات الهليكوبتر الأمريكية.

وتابع:

“أريد أن أوضح أنه على الرغم من الضغوط وطبيعة العملية، تم بذل كل جهد ممكن لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين وحماية الأطفال الذين نشتبه في أنهم سيكونون في المجمع”.

وكانت عينات من الدي إن إيه الخاصة بالبغدادي موجودة لدى الأجهزة الاستخباراتية منذ أن كان معتقلاً في أحد السجون العراقية عام 2004، قائلاً أن رفاته نُقل إلى قاعدة عسكرية للتأكد من هويته ثم رمي في البحر.