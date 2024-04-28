بالصور.. الحرس البلدي ودعم الاستقرار ينفذان حملة تفتيشية

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة تفتيشية على المحلات التجارية في العاصمة طرابلس بمشاركة ودعم جهاز الحرس البلدي.

وبحسب ما أفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامه في دعم مؤسسات الدولة ونشاطاتها المختلفة.

وشملت الحملة صيدليات ومخابز ومحلات مواد غذائية وغيرها، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والرخص والشهادات الصحية للعاملين وصلاحية البضائع المعروضة للبيع.

يواصل #جهاز_دعم_الاستقرار تنفيذ مهامه في دعم مؤسسات الدولة ونشاطاتها المختلفة، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤