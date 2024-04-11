بالصور.. القبض على مرتكب جريمة قتل في صبراتة

أعلنت مديرية أمن صبراتة، القبض على مرتكب جريمة قتل وقعت صباح اليوم باستعمال سلاح ناري راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر أمام منزله.

وأفادت المديرية بأنه على إثر تلقي البلاغ لدى غرفة السيطرة بمديرية أمن صبراتة بشأن وقوع الجريمة، أخطرت النيابة العامة بالواقعة وتم تكليف وحدات التحري والقبض التابعة للمديرية بضرورة الإسراع في جمع المعلومات والقبض على الجاني.

وتم التوصل إلى بعض المعلومات تفيد بالاشتباه في أحد الأشخاص وبمباشرة التحري عن مكان وجوده وتمت مداهمته والقبض عليه بعد أن قام بمواجهة أعضاء التحري بالرماية المباشرة بواسطة سلاح الجريمة المرتكبة.

واعترف المقبوض عليه بواقعة القتل وتم التحفظ عليه تحت سلطة النيابة العامة.

على إثر تلقي البلاغ لدى غرفة السيطره بمديرية امن صبراته بشأن وقوع جريمة قتل عند بدائرة اختصاص مركز شرطة صبراته راح… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن صبراتة National Security Sabratha‏ في الخميس، ١١ أبريل ٢٠٢٤