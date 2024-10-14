بالصور.. المفوضية تنفذ عملية انتخاب النقابة لمؤسسات التعليم

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 12:46 نُشر: الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 12:46
ليبيا
مفوضية الانتخابات
بلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين 160 ناخبا وناخبة

قامت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بتنفيذ عملية انتخاب النقابة الفرعية لمؤسسات التعليم والتدريب الخاص بالمنطقة الغربية، وذلك بمركز الاقتراع “كلية العلوم الطبية”، حيث فتح مركز الاقتراع أبوابه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 مساءً، وأشراف على عملية الاقتراع موظفو مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

و”بلغ عدد المسجلين بسجل الناخبين 160 ناخبا وناخبة، وشارك في الاقتراع 46 ناخبا وناخبه أي ما نسبته 28.75% من إجمالي المسجلين”.

تجد الإشارة إلى أن “اللجنة الدائمة لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية عاكفة على استكمال كافة الانتخابات الموكلة إليها”.

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