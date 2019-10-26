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بالصور.. انطلاق سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 أكتوبر 2019 - 20:24
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شارك في السباق نحو 2275 متسابقًا. [مديرية أمن طرابلس]
انطلق صباح السبت، بالعاصمة طرابلس، سباق نصف ماراثون العاصمة، بإدارة 75 حكمًا ومراقبًا.

وشارك في السباق نحو 2275 متسابقًا من دول (مصر-الجزائر-المغرب- العراق-السودان- تشاد- نيجيريا- الفلبين وبريطانيا)، بالإضافة إلى مشاركين من مختلف المدن الليبية.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق قرابة 100 جائزة (مالية وأجهزة حاسوب وهواتف نقالة وبدل وأحذية رياضية)، تم منحها للمتفوقين الأوائل فرادى وفرق ولمختلف الشرائح السنية.

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من جانبه أفاد مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني مسافة 21 ميلو متر تم وسط تأمين دوريات مديرية امن طرابلس رفقة دوريات الدعم المركزي.

واُتيحت كل الطرق وكانت منظمة بحيث تناسق المهرجان مع حركة المركبات بدون أي عرقلة أو ازدحام.

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