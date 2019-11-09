بالصور.. انطلاق فعاليات «كرنفال» العاصمة للسلام

انطلقت صباح السبت، فعاليات كرنفال العاصمة للسلام في نسخته الثانية، تحت شعار “من أجل إنعاش روح ليبيا”، والذي ترعاه الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني.

وأُقِيمت فعاليات الكرنفال بمسرح الكشاف في طرابلس، بحضور رئيس اللجنة التسييرية للهيئة حسن أونيس، ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن. وعدد من الضيوف ووسائل الإعلام.

ووأفاد الموقع الرسمي للهيئة، بأن الكرنفال انطلق من شارع عمر المختار وصولا لمسرح الكشاف، الذي كان ساحته معرضاً استعراضياً للفرسان، وشباب الدرجات النارية على عزف الفرقة الموسيقية النحاسية بوزارة الداخلية.

وشارك في مسيرة الكرنفال، فرق متنوعة من حملة الرايات والشعارات، وأطفال يرتدون الأزياء التقليدية، وتلاميذ المدارس، وموكب من الفرسان، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بوزارة الداخلية، والدراجات الهوائية والنارية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وألقى حسن أونيس رئيس الهيئة كلمة الافتتاح الذي ترعاه الهيئة العامة للثقافة شاكراً كل من ساهم في هذا الكرنفال الذي يدعو إلى السلام والمحبة ونبذ العنف والكراهية والحروب، منوهاً بأن مدينة طرابلس عاصمة الدولة الليبية بتاريخها العريق تدعونا اليوم إلى كرنفال السلام وعلينا كليبيين تلبية النداء من أجل أن يعم السلام بلادنا، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للهيئة.

من جانبها ألقت رئيسة الكرنفال انتصار القليب، كلمة أوضحت فيها أهمية السلام والمحبة لنجدة العاصمة من الذي تتعرض له، مبينة أضرار الحرب على كل أفراد الشعب الليبي.

وانطلقت بعد ذلك الفعاليات الثقافية والفنية لإثراء الاحتفال بما يُعبر عن أهمية السلام للبلاد والأطفال.

وسوف يشهد المهرجان في الفترة المسائية عرضاً مسرحي “برومودا” وعروض غنائية تغني للسلام، وسيتم عرض مرئي عن رحيل الفنان صالح الأبيض، وتقديم سيرة ذاتية له وتقديم درع الوفاء تكريماً له، وسيتم كذلك تكريم الفنان القدير مصطفى المصراتي.