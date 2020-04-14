بالصور.. تأمين مدن الساحل الغربي بعد دحر عناصر حفتر

يهدف الإجراء للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق. [داخلية الوفاق]

باشرت الإدارة العامة للدعم المركزي التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بكافة فروعها حسب الخطة الأمنية الموضوعة للمشاركة في تأمين ومساندة مديريات الأمن بالمناطق المحررة في مدن غرب ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن هذا الإجراء يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض بشأن تأمين مناطق مدن الساحل الغربي، بعد تحريره من عناصر حفتر، وتنفيذ التعليمات الصادرة بمساندة مديريات الأمن بهذه المناطق.

ويهدف الإجراء للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل هذه المناطق، وملء الفراغ الأمني الذي تركته عناصر حفتر، وإعادة بسط السيطرة الأمنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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