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بالصور.. تأمين مقار امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الثانوية

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 أغسطس 2019 - 18:00
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قام مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، بجولة إعلامية الثلاثاء، للوقوف على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المُشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة لتأمين امتحانات مرحلة إتمام الشهادة الثانوية.

وشملت الجولة (جـامعة طـرابلس- مدرسة العصماء بالفرناج- مدرسة شهداء الدمور بسوق الجمعة- مدرسة باب تاجوراء- مدرسة بشير الأسطى بالترسانة- مدرسة النجم الساحل بالشط ومعهد هايتي بـالهاني).

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الجولة تأتي للوقوف على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تأمين هذه المقار التي تـُجرى بها امتحانات مرحلة اتمام الشهادة الثانوية وتنفيذاً للخطة الأمنية وبناء على تـعليمات وزيـر الـداخلية الـمفوض لكي يتمكن الطلبة من إجراء امـتحاناتهم في أجواء يـسودها الأمـن، بحسب الوزارة.

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