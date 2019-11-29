بالصور.. تخريج دفعة من رجال الشرطة الليبية في تركيا

وإلى جانب الوزير، حضر الحفل وكيل وزارة الدفاع صلاح النمروش، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، ومدير الإدارة العامة للتدريب، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للطيران الشرطة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، والقائم بأعمال السفارة الليبية لدى تركيا، وعدد من المسئولين الأمنيين رفيعي المستوى من الجانب الـتركي.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، بأن المسئولين الأتراك عـبروا عـن إعجابهم برجال الشرطة الليبية الذين حضروا هذه الدورة، وقدرتهم على استيعاب البرامج التدريبية التي وُضِعت لهذا الغرض.

وهنأ الوزير الخرجين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل حماية الوطن والعرض، وفق قوله.