بالصور.. تصميم أكبر ملعب في العالم

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن “التصميم المنتظر للملعب الأكبر عالميا، “الحسن الثاني الكبير”، المقرر تشييده في محيط مدينة الدار البيضاء بالمغرب، استعدادا لاستضافة المغرب مونديال 2030”.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل”، “أن المسؤولين المغاربة قد كلفوا مهندسين تقنيين مختصين، كانوا قد أشرفوا على ترميم ملعب “أولد ترافورد” الشهير في مانشستر، بتصميم وبناء الملعب الجديد”.

وبحسب الصحيفة، “يتوقع أن يستوعب الملعب الذي سيتم بناؤه في مدينة بنسليمان ضواحي مدينة الدار البيضاء، 115 ألف متفرج ليصبح الأكبر عالميا، ومن المقرر أن يبدأ العمل لتشييد الملعب في موقع مساحته 100 هكتار شمال الدار البيضاء في المستقبل القريب بعد الموافقة على التمويل العمومي العام الماضي”.

ووفقا لـ”ديلي ميل”، “فإن مكتب “Populous” البريطاني هو من سيتولى الإشراف على مشروع تشييد الملعب، وسيتم تصميم الملعب بطريقة تأخذ بعين الاعتبار التجمعات التقليدية المعروفة بـ”الموسم”، مما سيضيف طابعا ثقافيا فريدا على المنشأة”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، “أن سقف الملعب سيصنع من مادة ألومنيوم فريدة من نوعها، في حين سيتسع كل طرف من طرفي الملعب الضخم لـ29.500 مشجع على ثلاث طبقات شديدة الانحدار، كما سيتضمن الملعب مقصورة ملكية وممرا يؤدي إلى عدد من الحدائق على منصات مرتفعة، على ارتفاع 28 مترا فوق سطح الأرض”.

هذا وكان فاز الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم، ويراهن المغرب على “الملعب الكبير الحسن الثاني”، ليكون أحد أبرز المنشآت الرياضية في إطار ملف استضافة مباريات كأس العالم 2030.