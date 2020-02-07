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بالصور.. تكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية بمناطق غرب العاصمة طرابلس

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 فبراير 2020 - 15:37
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الإجراء يأتي في ظل الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين العاصمة. [قوة العمليات الخاصة]

قامت قوة العمليات الخاصة بإشراف رئيس القوة عميد وجدي الشريف، وبالتنسيق مع مديرية أمن جنزور، الخميس، بعد منتصف الليل، بتكثيف عمل الدوريات والتمركزات الأمنية في مناطق غرب طرابلس، داخل منطقتي جنزور والسراج.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بأن الإجراء يأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، بالحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس والتعاون بين الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة.

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ويأتي الإجراء أيضاً في ظل الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين العاصمة.

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