بالصور.. جهاز دعم الاستقرار يضبط شاحنة تهريب وقود في نسمة

أعلن جهاز دعم الاستقرار، الأحد، عن ضبط شاحنة تهريب وقود في منطقة نسمة بالجبل الغربي.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تمكن مكتب نسمة بجهاز دعم الاستقرار من ضبط شاحنة بها مقطورة تم إنشاء خزان مخفي على امتدادها وهو محمل بـ8200 لتر من وقود الديزل المعد للتهريب.

وأوضح جهاز دعم الاسقرار أنه من خلال عملية التفتيش تم العثور على صمام تفريغ الوقود بالصندوق الخلفي للمقطورة.

هذا واتُخذِت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل سائق الشاحنة إلى النيابة العامة للتصرف.

تمكن مكتب #نسمة بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط شاحنة بها مقطورة تم إنشاء خزان مخفي على امتدادها وهو محمل بـ 8200 لتر من… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠٢٤