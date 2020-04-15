بالصور.. جولة أمنية تفقدية لمدن المنطقة الغربية

جولة للوقوف على عمل الدوريات والتمركزات الأمنية. [داخلية الوفاق]

قام مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد المهدي أبو سنينة، رفقة مدير إدارة الشؤون الإدارة بوزارة الداخلية عميد الطيب الصويعي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ المُكلف عميد صلاح الحريزي، وعدد من الدوريات الأمنية بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية للمدن الغربية المحررة صرمان وصبراتة والجميل.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الجولة تأتي بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المدن الغربية بعد دحر عناصر حفتر منها.

محتوى ذو صلة داخلية «الوفاق» تستعرض سير العمل ببلدية الرحيبات وتهدف الجولة للوقوف على عمل الدوريات والتمركزات الأمنية المكلفة بتأمين وحماية هذه المدن ومساندة مديريات الأمن بها، والاطلاع على سير العمل الأمني والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في تأدية مهامها المكلفة بها، وبسط السيطرة الأمنية داخل هذه المدن. وعلى هامش هذه الزيارة عقد المدير رفقة الحاضرين اجتماعات مع مدراء أمن صرمان وصبراتة، والجميل، نوقش خلالها الأوضاع الأمنية داخل هذه المدن، واستعراض آخر المستجدات الأمنية، لوضع الخطط الأمنية لبسط الأمن داخل هذه المدن للحفاظ على أمن المواطنين.

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