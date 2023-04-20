بالصور.. حبس متهمين ببيع لحوم فاسدة في بنغازي

أعلن مكتب النائب العام، عن حبن 26 متهما احتياطيا في نطاق محكمة استئناف بنغازي بتهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فإنه تكريساً لمفهوم الحماية القضائية للحقوق العامة عبر اتخاذ التدابير الجنائية الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك؛ تولت نيابة النظام العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف بنغازي مسؤولية التحقق من التقارير التي انطوت على إثبات واقعات طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في دائرة التعامل.

وتم على إثر ذلك اتخاذ جملة من الإجراءات، كان أخصها الانتقال إلى محال بيع اللحوم، ومناظرة السلعة المعروضة للبيع، وتكليف خبراء الإصحاح بمعاينتها؛ فكشفت إجراءات التحقيق عن غياب الاشتراطات الصحية، في 14 محلاً لبيع اللحوم؛ وتعمد مخالفة قواعد وضوابط حماية المستهلك؛ من 26 متهماً؛ ببيعهم كميات من اللحوم الفاسدة رغم علمهم بعدم صلاحيتها؛ وبذلك انتهت سلطة التحقيق إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.