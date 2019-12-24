بالصور.. حفل تخريج الدفعة الثالثة للإدارة العامة للدعم المركزي

أُقِيم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، حفل تخريج الدفعة الثالثة من معهد التدريب التخصصي لصالح الإدارة العامة للدعم المركزي.

وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عميد “خالد مازن”، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد “محمد فتح الله”، وعدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات والضباط بوزارة الداخلية, وعدد من أهالي الخريجين.

وألقى وكيل الوزارة عميد “خالد مازن” كلمة هنأ فيها الخريجين, مطالباً ببذل الجهد في أداء المهام الأمنية لإرساء قواعد الأمن والأمان داخل البلاد, خدمةً لوطنهم ومواطنيهم، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما ألقى مدير الإدارة العامة للدعم المركزي كلمة تقدم من خلالها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة, مهنئاً الخريجين بهذه المناسبة، مشددا فيها على ضرورة الالتزام بالضبط والربط وتأدية المهام الأمنية التي سيكلفون بها بشكل المطلوب، خدمة للوطن والمواطن.

وتخلل الحفل استعراض لكراديس الخرجين وعرض عصاة الدونفاء والدفاع عن النفس، وعرض للفنون القتالية في الاشتباكات عن قريب، ومداهمة واقتحام اوكار المجرمين، ولوحة عن التمركزات الأمنية والتفتيش بكلاب الأثر، ولوحة لمكافحة الشغب وحفظ النظام العام.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأوائل من الخرجين من قبل المسئولين بوزارة الداخلية.