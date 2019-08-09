بالصور.. حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية العسكرية طرابلس بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش

تم صباح الخميس، تخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية العسكرية طرابلس وكلية الدفاع الجوي وذلك بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي.

وحضر الحفل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الفريق ركن محمد الشريف، ورؤساء الأركان النوعية ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات وآمر الكلية العسكرية وآمر كلية الدفاع الجوي وعدد من الضباط وأولياء وأهالي طلبة الكليتين.

وتمّ خلال حفل التخريج عرض عسكري ومراسم تسليم واستلام الراية من دفعة الطلبة الخريجين إلى دفعة الطلبة المتقدم.

وألقى في بداية الحفل آمر الكلية العسكرية العميد محمود الغزالي، كلمة حيّا فيها رئيس الأركان العامة والحاضرين وهنئ فيها الطلبة الخريجين.

ثمّ ألقى رئيس الأركان العامة كلمة هنئ فيها منتسبي الجيش بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الجيش الليبي وبمناسبة عيد الأضحى المُبارك وأثنى على جهود العسكريين والقوى المساندة التي تصدّ العدوان على العاصمة والحكومة الشرعية وتحافظ على أهداف ثورة 17 فبراير، وفق قوله.



كما أثنى الفريق الشريف أيضا على جهود آمري ومنتسبي الكلية العسكرية وكلية الدفاع الجوي التي أدت إلى تخريج دفعتين جديدتين، وقام بتوسيم العشرة الأوائل من خريجي الكليتين وكذلك منح نوط الواجب من الطبقة الأولى لراية الكلية العسكرية.

من جانبهم أهدى طلبة الدفعة المتخرجة هدية إلى رئيس الأركان العامة عبارة عن درع يؤرخ ذكرى تخرج الدفعة الأولى من خرجي الجامعات، وانتهى الحفل بأداء الخريجين القسم القانوني، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة.

