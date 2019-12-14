بالصور.. حفل تكريم للأوائل بالشهادة الإعدادية والثانوية والرعيل الأول من المُعلمين ببلدية يفرن

أقام مكتب دعم وتمكين المرأة بمراقبة التعليم ببلدية يفرن، حفل تكريم للأوائل بشهادة الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى الرعيل الأول من المعلمين والمعلمات وإدارات المدارس، السبت، بمسرح دار الرعاية في يفرن.

وأفاد المكتب الإعلامي ببلدية يفرن، بأن الحفل يأتي برعاية المجلس البلدي يفرن، وبالتعاون مع مكتب النشاط المدرسي في الجانب الفني.

وحضر الحفل كل من عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي، ومراقب التعليم ومدراء المكاتب بالمراقبة، وإدارت المدارس، إلى جانب المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم، والطلبة الأوائل وأولياء أمورهم.