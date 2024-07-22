بالصور.. «دعم الاستقرار» يُداهم أوكارا للجريمة في غريان

أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الاثنين، عن مداهممة مجموعة أوكار في مدينة غريان يديرها تشكيل عصابي من ذوي السوابق ومطلوبين لدى النيابة.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الدسمية على فيسبوك، فقد جاء ذلك قام في عملية مشتركة مع اللواء 555، وبالتنسيق مع النيابة العامة.

وتم خلال هذه العملية ضبط عدة مصانع لصناعة الخمور وكذلك ضبط عدد من الأسلحة المتنوعة و5 أشخاص من المطلوبين وأصحاب هذه المصانع.

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمون والمبرزات الجرمية إلى نيابة غريان الجزئية للتصرف.

قام مكتب #غريان بJ #جهاز_دعم_الاستقرار، في عملية مشتركة مع اللواء 555، وبالتنسيق مع النيابة العامة، بمداهمة مجموعة أوكار… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في الاثنين، ٢٢ يوليو ٢٠٢٤