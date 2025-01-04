بالصور.. «دعم الاستقرار» يُسيّر دوريات على الحدود مع تونس

أعلن جهاز دعم الاستقرار عن تسيير دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الممتدة على طول الحدود الليبية التونسية.

وأفاد الجهاز بأن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن على المناطق الحدودية، وضمن خطة شاملة تهدف إلى مكافحة التهريب والتصدي لأي نشاطات غير قانونية وحماية السيادة الوطنية.

وتعمل هذه الدوريات على مدار الساعة عبر فرق مدربة على التعامل مع التحديات الجغرافية والأمنية في المناطق الحدودية الوعرة.

ويأتي هذا التحرك استجابة للتحديات الأمنية التي تواجه المنطقة الحدودية، خاصة في ظل تنامي التهديدات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والتهريب.

في إطار تعزيز #جهاز_دعم_الاستقرار للأمن على المناطق الحدودية، أطلق مكتب #نالوت دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ٤ يناير ٢٠٢٥