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بالصور.. دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تتمركز على طول الطريق الساحلي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 نوفمبر 2019 - 21:22
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يأتي الإجراء من أجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. [داخلية الوفاق]
قامت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء ووحدة التحري والقبض التابعة لإدارة العامة الدعم المركزي فرع تاجوراء، الثلاثاء، بالتمركز على طول طريق الساحلي وطريق الشط.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بناءً على تعليمات رئيس الفرع، تنفيذا للخطة الأمنية المتفق عليها مع الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين الطريق الساحلي.

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ويأتي الإجراء من أجل المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ومساعدة المواطنين ومنع أي خروقات أمنية وفرض الأمن والاستقرار داخل المنطقة.

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