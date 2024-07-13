بالصور.. ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير المستندات الرسمية

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بجهاز دعم الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات رسمية.

ويتكون التشكيل من شخص ليبي الجنسية (37 عاما) وشخصين جزائريين (46 عاما و31 عاما) وسيدتين ليبيتين (43 عاما و33 عاماً).

ويقوم التشكيل العصابي باستخراج شهادات إقامة للأجانب وتزوير شهادات صحية لهم لغرض الكسب غير المشروع، حيث تعمل إحدى المضبوطات بالسجل المدني فيما يستخدم أحد المضبوطين مكتب خدمات يمتلكه لتسهيل عمليات التزوير.

وبالاستدلال معهم اعترف المتهمون بما نسب إليهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المتهمون رفقة المبرزات الجرمية إلى النيابة المختصة للتصرف.

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلالات بـ #جهاز_دعم_الاستقرار من ضبط تشكيل عصابي يمتهن تزوير مستندات رسمية، مكون من شخص… تم النشر بواسطة ‏جهاز دعم الاستقرار‏ في السبت، ١٣ يوليو ٢٠٢٤