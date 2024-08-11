 بالصور.. عاصفة ترابية شديدة تضرب جنوب مصر

شهدت منطقة شرق العوينات جنوب غرب محافظة الوادي الجديد أقصى جنوب مصر، الأحد، هبوب عواصف ترابية شديدة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.

ووجه محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، برفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز، بالتزامن مع توقعات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.

ودعا المحافظ، في بيان له، تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية؛ للتعامل مع أي طوارئ وتلقى أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها، مناشدًا المواطنين الابتعاد عن مصادر الطاقة، وتوخي الحذر على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع لحين استقرار الأحوال الجوية.

وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد، المواطنين، من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية تمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظا على سلامة جميع المواطنين وتجنبا لحدوث حوادث الطرق.