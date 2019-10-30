بالصور.. عرض تقديمي لمشاركة مفوضية الانتخابات في مراقبة انتخابات تونس

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، عرض تقديمي بقاعة المؤتمرات في مقر المفوضية الجديد بالعاصمة طرابلس، بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء المجلس، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الإدارة العامة بالمفوضية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمفوضية، أن تنظيم هذا العرض يأتي بمناسبة مشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية التي جرت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المنصرمين، ضمن بعثة “مركز كارتر للديمقراطية” بصفة مراقب دولي، ممثلة في رئيس قسم الدعم اللوجستي سالم الحسومي، ومنسق اعتماد المراقبين بالمفوضية هند عزوز.

وتولى خلال العرض عضوا الفريق الممثلين للمفوضية، تقديم شرح مفصل عن تجربة المشاركة ضمن البعثة الدولية.

كما تناول العرض سرداً لعملية المراقبة التي خاضها عضوا الفريق، مبينين أهم المشاهدات التي تم رصدها، والمعرفة والخبرة المكتسبة خلال هذه المشاركة، مختتمين عرضهما ببعض التوصيات المتعلقة بأهمية هذا النوع من المشاركات في إكساب العاملين بالمفوضية الخبرة والمعرفة التي تسهم في الرفع من مستوى الكوادر الوطنية العاملة بالمفوضية.