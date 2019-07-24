بالصور.. غرفة العمليات المشتركة مصراتة تُلقي القبض على إرهابيين بضواحي طرابلس

قامت غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة، بتنفيذ عملية مداهمة وقبض بحق إرهابيين مطلوبين دوليًا يصنفون قادة في تنظيم القاعدة الإرهابي، والصادرة في حقهم مذكرات قبض من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

وأوضحت الغرفة في منشور عبر صفحتها الرسمية، أن عملية القبض تمت فجر الأربعاء بضواحي العاصمة طرابلس، مشيرة أن المطلوبين للعدالة تسللوا في الفترة الأخيرة مستغلين تدهور الوضع الأمني نتيجة هجوم قوات حفتر على العاصمة.

واشتبكت القوة التابعة للغرفة مع أحد المطلوبين وبعد تضييق الخناق عليه تم إجباره على تسليم نفسه، حيث تم التأكيد على هوية المطلوبين ومن بينهم المطلوب الرئيسي جزائري الجنسية المكنى بـ”الشاوي” برفقة المطلوبين الآخرين من الجنسية الليبية، وتم مصادرة عدد من الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر والمستندات.

ونوهت غرفة العمليات الأمنية المشتركة بأن المطلوبين على علاقة بعدد من العمليات الإرهابية داخل العاصمة طرابلس.

وأشارت إلى أنه فور انتهاء التحقيقات الأولية مع المتهمين ستتم إحالتهم للجهات ذات الاختصاص واستكمال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.