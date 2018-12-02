بالصور.. فستان رانيا يوسف قد يضعها في السجن لمدة 5 سنوات!

حيث أقام محام مصري يدعى عمرو عبد السلام دعوى قضائية مباشرة السبت أمام محكمة جنح الأزبكية وسط القاهرة يتهم فيها رانيا يوسف بالتحريض على الفسق والفجور وهي جريمة تصل عقوباتها إلى الحبس خمس سنوات، بحسب مسؤول قضائي أكد أنه تم تحديد موعد جلسة في 12يناير لنظر الدعوى.

كما تقدم محام آخر هو سمير صبري، المعروف عنه انه يقيم دعاوى ضد المشاهير، ببلاغ للنائب العام نبيل صادق وجه فيه الاتهامات نفسها إلى الممثلة التي ارتدت فستاناً شفافاً أسود اللون وأسفله بطانة سوداء داكنة أشبه بملابس البحر الأوروبية.

هذا وكان فستان رانيا يوسف قد أثار تعليقات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن ظهرت به في حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة في دار الأوبرا بالقاهرة مساء الخميس.