بالصور.. مدير الدعم المركزي يتفقد سير العمل بمستودعات شركة البريقة وميناء طرابلس

قام مدير الإدارة العامة للدعم المركزي رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود العميد محمد فتح الله، بجولة تفقدية، الخميس، في مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط وميناء طرابلس البحري رفقة عدد من المسئولين بالشركة.

واطلع عميد فتح الله، خلال هذه الجولة على سير العمل في توزيع الوقود والمحروقات على المحطات، وعلى الكميات الموجودة بمستودعات الشركة.

كما تم خلال الجولة الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه عمليات توزيع المحروقات على المحطات، حيث استمع مدير الدعم المركزي لشروح وافية من قِبل المُشرفين على عمليات التوزيع.

وأشاد عميد فتح الله، بالجهود التي تبذلها شركة البريقة لتسويق النفط في عمليات التوزيع والعمل على حلحلة أي مشاكل أو عراقيل تجاه أزمات الوقود، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك.