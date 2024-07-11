بالصور.. وقف اعتداءات على أرض معرض طرابلس الدولي

قامت إدارة إنفاذ القانون، اليوم الخميس، وبالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار، بوقف الاعتداء الحاصل على أرض معرض طرابلس الدولي ووقف أي أعمال مخالفة.

وبحسب ما أفادت الإدارة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن هذا الإجراء يأتي بناء على الكتاب الموجه لإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من قبل مكتب النائب العام المتضمن كتاب رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض بشأن الاعتداء الواقع على أرض معرض طرابلس الدولي بشارع عمر المختار.

وبناء على تعليمات مكتب النائب العام، قامت إدارة إنفاذ القانون بتسليم الأرض إلى رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض.

إدارة إنفاذ القانون توقف الاعتداء الحاصل على أرض معرض طرابلس الدولي بناء على جاء في الكتاب الموجه لإدارة إنفاذ القانون… تم النشر بواسطة ‏إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية‏ في الخميس، ١١ يوليو ٢٠٢٤