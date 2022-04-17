بالضرب بالهراوات.. المستوطنون يستبحون ساحات الأقصى ويعتدون على المصلين

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من شرطة الإحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في تصريح مكتوب، إنّ 545 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، حيث جرت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمت كل مجموعة عشرات المستوطنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأناضول أنّ المستوطنون ساروا في مسارات مختصرة وسريعة، مقارنة مع الاقتحامات السابقة، وأنّ الاقتحام استمر نحو 3 ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون، وقوات الشرطة من المسجد.

وقبيل اقتحام المستوطنين، أجبرت شرطة الإحتلال المصلين المسلمين على إخلاء المسجد بشكل كامل، حيث اعتدى عناصرها بالضرب على عدد منهم، مستخدمين الهراوات، واعتقلوا أحدهم.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، على فترتين، صباحية ومسائية، لكن اقتحام اليوم الأحد، يكتسب حساسية خاصة، نظرا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي «بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر أسبوعا».