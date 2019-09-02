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بالعلامة الكاملة.. أتلتيكو مدريد يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 سبتمبر 2019 - 14:14
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واصل رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني عزف نغمة الانتصارات للجولة الثالثة على التوالي. [إنترنت]
تمكن أتلتيكو مدريد من تحقيق صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز درامي على حساب ضيفه إيبار بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخراً بهدفين نظيفين، وذلك ضمن الجولة الثالثة من الليغا.

حيث باغت إيبار أصحاب الأرض بهدفين عن طريق البرازيلي تشارليز دياز وأنايتز أربيا.

وعاد أتلتيكو إلى المباراة بقوة وحقق ريمونتادا مذهلة بتسجيله ثلاثة أهداف عن طريق كل من البرتغالي جواو فيليكس وفيكتور فيتولو والغاني توماس بارتي.

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وواصل رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني عزف نغمة الانتصارات للجولة الثالثة على التوالي، ليتربع أتلتيكو على صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بينما تجرع إيبار خسارته الثانية هذا الموسم، وفشل في تحقيق أي فوز، ليقبع في المركز الـ18 بنقطة يتيمة.

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