بالفيديو.. آلاف المصّلين يؤدون صلاتي «العشاء والتراويح» في المسجد الأقصى

أدى 180 ألف مصل ومصلية مساء أمس الأربعاء، “صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس، استعدادا لإحياء ليلة القدر”، ويأتي ذلك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: “أدى نحو 180 ألف مصل صلاة العشاء والتراويح في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى استعدادا لإحياء ليلة القدر”.

هذا “وتمنع السلطات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى”.

وفي فبراير الفائت، “حددت إسرائيل شروط دخول الفلسطينيين للصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان“.

وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان”، “الشرطة ستنشر 3000 عنصر أمني يوميا عند الحواجز المؤدية إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان”، مشيرة إلى أن “الشرطة أوصت بمنح 10,000 تصريح فقط للفلسطينيين من الضفة الغربية لدخول المسجد الأقصى خلال رمضان، وسيتم منح التصاريح للرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما”، بحسب ما أفادت به الهيئة.

بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن “الأمن أوصى المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان ببضعة آلاف فقط”، مبينة أن “التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون، وستبحث حكومة بنيامين نتنياهو قريبا التوصيات الأمنية لاتخاذ قرار بشأنها”.

هذا “ويواجه الفلسطينيون كل عام إجراءات إسرائيلية مشددة تحد من دخولهم إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وسط تصاعد التوترات العسكرية في الضفة الغربية”.