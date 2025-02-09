بالفيديو.. آلية التسجيل في مُبادرة «تحدّي القِراءة العَربي»

قدّمت مبادرة تحدّي القراءة العربي التابعة لوزارة التربية والتعليم الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، شرحا لآلية تسجيل وإضافة التلاميذ والطلاب في مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي عبر مشرفي المبادرة في المؤسّسات التّعليمية.

شرح لآلية تسجيل وإضافة التلاميذ والطلاب في مُبادرة تحدّي القِراءة العَربي عبر مشرفي المبادرة في المؤسّسات التّعليمية. #ليبيا #وِزارَة_التّربية_والتّعليم #حُكومة_الوحدة_الوطنية #مُبادرة_تحدّي_القِراءة_العَربي. تم النشر بواسطة ‏مبادرة تحدّي القراءة العربي – ليبيا‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٥