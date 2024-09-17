بالفيديو.. «أردوغان» يظهر في أغنية دعما لدولة فلسطين

دعما لفلسطين في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقطع فيديو لأغنية، تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ونشر أردوغان الأغنية عبر حسابه منصة “إكس“، وأرفقها بمنشور قال فيه: “سنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإخواننا الفلسطينيين بأصواتنا وكلماتنا ودعواتنا ومساعداتنا الإنسانية وبكل الوسائل المتاحة لنا”.

وقالت وكالة “الأناضول“: إن “الأغنية التي تحمل عنوان “المقاطعة” أُنتجت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي من قبل الموسيقي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية التركي يوجال أرزان حاجي أوغولاري”.

ووفق الوكالة، “ظهر الرئيس التركي لمدة ثواني خلال الأغنية وتحديدا عن الدقيقة الواحدة و3 ثوان، بالتزامن مع مقطع في الأغنية يقول “قل لا، اتخذ موقفا عظيما”، حيث ظهرت لقطه لكلمة “لأردوغان” في الأمم المتحدة”.

وبحسب الوكالة، “سلطت الأغنية الضوء على مشاهد تُظهر قصف الجيش الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهروب الأطفال الفلسطينيين من القصف والانفجارات، إلى جانب دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، كما أظهرت الأغنية لقطات من مظاهرات التضامن مع فلسطين حول العالم.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن “بلاده لا يمكنها أن تدير ظهرها للقدس، ولا أن تغمض عينها عن فلسطين”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 41252 قتيلا و 95497 جريحاً.